Covid, anche ieri nessuna vittima. Il direttore Baldino in consiglio comunale

“Un trend molto favorevole”. Così l’assessore regionale Donini ha definito ieri il trend legato ai dati legati alla diffusione del Coronavirus.

Lunedì 8 giugno per Piacenza è stata infatti un’altra giornata priva di vittime da Coronavirus che, nella nostra provincia, rimangono ferme a quota 958. Come avvenuto domenica scorsa, si sono registrati altri tre contrario: il numero complessivo da inizio pandemia é di 4.506.

Sempre ieri, il consiglio comunale di Piacenza ha visto la partecipazione del direttore generale Usl, Luca Baldino. Non sono mancate le stoccate al dirigente, in particolare da parte del consigliere Michele Giardino, assai polemico per le strategie che l’azienda sanitaria ha posto in essere di fronte all’emergenza.

In serata il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha commentato così dopo la conclusone dell’assemblea.

“Si tenuto il consiglio comunale a cui ha partecipato l’ing. Luca Baldino, Direttore USL e Commissario Straordinario dell’emergenza. Si è proceduto con la sua audizione conoscitiva in ordine al percorso di riapertura delle attività sanitarie dell’azienda – ha scritto la Barbieri -.

Si è anche affrontato il tema di un non auspicato ritorno di fenomeni in crescita del Covid che, ricordiamolo, è ancora presente e potrebbe ripresentarsi in autunno con una certa intensità. L’attività sanitaria deve pertanto essere ripresa in sicurezza e con una visione territoriale ampia. Occorre guardare ad una nuova idea di sanità che valorizzi la rete ospedaliera di tutta la provincia e potenzi la medicina territoriale. Non possiamo farci trovare impreparati”.