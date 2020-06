“Liberi liberi”: esibizione virtuale dei chirurghi dedicata a un collega

Per mesi sono stati costretti a reinventarsi professionalmente, lasciando da parte il bisturi e dedicandosi ai pazienti #covid, fianco a fianco con i colleghi internisti. In questo brano, alcuni dei nostri #chirurghi hanno dato libero sfogo alla loro passione comune per la musica.Il collegamento è nato così, dalla voglia di suonare insieme un pezzo che parlasse di #libertà, quella che un po’ è mancata a tutti in questi mesi e che piano piano stiamo riassaporando e forse rivalutando. Il brano è dedicato a uno dei loro colleghi, il dottor Francesco, che ha vissuto un momento non facile ma che ora, per fortuna, si sta rimettendo. Un modo per sentirsi vicini e un augurio per tutti, per guardare ai prossimi mesi con ottimismo. #siamonoiCon Patrizio Capelli, Gaetano Cattaneo, Simone Isolani, Luigi Percalli, Luca Rosato e Ivan Matteo Tavolini.

