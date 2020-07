Rilancio economico: l’assessore Colla: “Digitale e nuova edilizia”

Incontro in Provincia

Digitalizzazione, sistemi energetici, nuova edilizia. Sono queste le filiere strategiche su cui investire, per il rilancio post covid, elencate dall’assessore dello sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, durante l’incontro con il tavolo di rilancio del nostro territorio a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Davide Baruffi che si tenuto questa mattina nella sala consiliare della Provincia. Colla si è mostrato ottimista sul futuro rassicurando l’assemblea che il 2021 sarà l’anno del rilancio.

Soddisfatto vicepresidente di Confindustria Piacenza Claudio Bassanetti. “Oggi abbiamo voluto presentare alla Regione la nostra compattezza e la concretezza del nostro lavoro finché poi la Regione possa seguirci in questo percorso che non è un il percorso d’emergenza , ma un percorso di programmazione dei prossimi cinque anni”.