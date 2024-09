L’assessore Colla agli studenti di Tutor: “Qui grandi opportunità per il futuro”

L’assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla ha scelto le due sedi della scuola di formazione Tutor, centro pubblico di proprietà dei Comuni di Piacenza e Fiorenzuola, per inaugurare, lunedì 16 settembre, l’anno scolastico 2024/2025. Una decisione non casuale in quanto l’ente pubblico piacentino di via Leonardo da Vinci e di via Boiardi a Fiorenzuola prepara centinaia di ragazzi al mondo del lavoro con corsi professionali legati alle esigenze occupazionali del territorio e fa parte della rete regionale dei centri pubblici di formazione ARIFEL di proprietà dei Comuni.

scuole di formazione: dalla Regione 68 milioni di euro

“Le scuole di formazione infatti sono da tempo fra le priorità della Regione che ha deciso di investire più risorse”. È stato infatti recentemente annunciato, proprio dalla giunta regionale, un investimento pubblico di oltre 68 milioni di euro per consentire ai giovani emiliano romagnoli di acquisire una qualifica professionale e un diploma professionale e di sviluppare competenze in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, con uno specifico riferimento ai processi di transizione ecologica e digitale. L’assessore Colla, nel salutare gli studenti, ha dichiarato: “Questi percorsi di formazione professionale sono una grande opportunità per voi e per il vostro futuro. Per questo la Regione intende continuare a investire le proprie risorse finanziarie nel diritto alla conoscenza, nelle competenze, nell’intelligenza delle mani e nella riduzione delle disuguaglianze culturali, sociali, economiche e territoriali. Vogliamo fare in modo che ogni giovane possa raggiungere i propri obiettivi di realizzazione personale attraverso il lavoro”.

Presenti anche i Comuni soci con il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e con l’assessore alle politiche giovanili, Università e ricerca Francesco Brianzi del Comune di Piacenza.

Sono oltre 200 gli studenti che stamattina, 16 settembre, hanno intrapreso i diversi percorsi scolastici formativi targati Tutor ovvero: operatori meccanici di sistema, operatori di impianti elettrici, acconciatori, operatori di impianti termoidraulici e operatori trattamenti estetici.

tutor: aumentate le iscrizioni

Il presidente di Tutor Andrea Capellini, anche a nome del consiglio di amministrazione, ovvero Paolo Monza e Giorgia Signaroldi, dopo aver ringraziato l’assessore Colla ha evidenziato che: “Quest’anno si è registrato un ulteriore aumento di iscrizioni delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio, segno che la formazione professionale può essere una valida risposta per il successo formativo dei nostri giovani e un’ opportunità di inserimento nelle aziende del nostro territorio visto anche le continue richieste di operatori specializzati. Non da ultimo, implementiamo il nostro impegno anche dal lato della sostenibilità con i due nuovi impianti fotovoltaici affinché le nostre sedi siano sempre più efficienti e con un minor impatto ambientale”.

sedi tutor: impianti fotovoltaici

La visita dell’assessore, di origini piacentine, è stata anche l’occasione per inaugurare gli impianti fotovoltaici posizionati sui tetti delle due sedi di Tutor per un costo complessivo di 150mila euro; in particolare l’impianto di Fiorenzuola è stato cofinanziato da Regione Emilia-Romagna all’interno del Bando per la trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione e razionalizzazione degli enti di formazione accreditati.

Ha concluso poi il direttore di Tutor Mirco Potami che oltre a fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti ha ribadito che: “La bussola del nostro lavoro è la costruzione del futuro dei nostri giovani; in questo siamo impegnati ogni giorno per poter rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi e alle esigenze del territorio”.