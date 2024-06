Tutor, attestato di qualifica professionale per 62 giovani: “Presto nuovi percorsi”

Sono 62 gli studenti della scuola di formazione professionale Tutor che mercoledì 26 giugno hanno ricevuto, tra gli applausi di parenti e amici, il certificato di qualifica professionale dopo aver terminato i percorsi di studi, finanziati da Regione Emilia Romagna, di operatore dell’acconciatura, operatore di impianti elettrici, operatore meccanico di sistemi, operatore trattamenti estetici (quarto anno) e operatore di impianti termoidraulici.

il programma di stage

Grazie al programma di stage tutti gli studenti hanno potuto sperimentare, durante l’anno scolastico, il mondo del lavoro nelle aziende o nei saloni di bellezza e molti di loro hanno già un lavoro proprio grazie a questa opportunità.

“presto nuovi percorsi”

Soddisfazione da parte del direttore dell’ente di formazione di Piacenza e Fiorenzuola, Mirco Potami, che annuncia novità: “Stiamo organizzando nuovi corsi di meccanica specializzata e percorsi legati alla creazione di impresa sempre nell’ottica di rispondere di volta in volta alle esigenze delle imprese del territorio”.

Presente alla cerimonia anche il presidente di Tutor, Andrea Capellini.

“All’interno del percorso professionale e professionalizzante tutti hanno svolto il proprio compito: docenti, formatori, coordinatori e tutto il personale di Tutor – ha dichiarato Capellini -. Ma soprattutto i ragazzi e le ragazze che ci hanno scelto, molti dei quali sono qui presenti oggi con le loro famiglie e altri invece stanno già lavorando; questo è successo più grande per noi come scuola di formazione e agenzia formativa dei comuni di Piacenza Fiorenzuola d’Arda”.

un passaggio cruciale verso il mondo del lavoro

Oltre al direttore di sede Benedetta Benzi, ai docenti e ai coordinatori dei corsi di Tutor, è intervenuto anche l’assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati. “Oggi è un momento importante per questi ragazzi perché acquisiscono la loro prima qualifica professionale e sono pronti per immettersi nel mondo del lavoro – sottolinea Dadati – È un passaggio cruciale dello sviluppo della persona e in questo Tutor è sicuramente un partner istituzionale fondamentale”.

Alcuni dei “diplomati”, cinque dei quali hanno ricevuto la lode, hanno deciso di proseguire gli studi per specializzarsi ulteriormente mentre la maggior parte ha già un lavoro o è in procinto di ottenerlo.