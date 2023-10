Tutor, al via il corso di manutentore industriale: “Figura richiesta”

È stato presentato venerdì mattina il corso IFTS gratuito dedicato alla formazione di tecnici per la manutenzione e installazione di impianti industriali targato Tutor Fiorenzuola. Tra gli argomenti principali del percorso ci saranno metaverso, realtà virtuale e ambiente 3D. Le caratteristiche di questo corso formativo, finanziato da Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, sono state illustrate davanti agli studenti dell’ultimo anno e ai diplomati del 2023 dell’Istituto Mattei.

La presentazione è stata introdotta dal direttore di Tutor Mirco Potami e condotta dalla responsabile della sede fiorenzuolana Grazia Marchetta, dal coordinatore del corso Giovanni Botti e dai dirigenti scolastici dell’Istituto Berenini di Fidenza e del Mattei, Ferdinando Crespi e Rita Montesissa, coinvolti come partner del progetto.

All’evento era presente la vicesindaco di Fiorenzuola, Paola Pizzelli, e rappresentanti di alcune aziende locali che collaborano con il corso.

“È importante notare che l’iniziativa di questo percorso è nata proprio da queste aziende, che hanno espresso la necessità di formare tecnici altamente specializzati – ha dichiarato il direttore Potami -. Ed è per questo che il 90% dei corsisti che termina il corso troverà lavoro rapidamente”.

Il corso mette a disposizione venti posti presso la sede Tutor Fiorenzuola di via Boiardi, che includono sia lezioni in aula sia uno stage presso aziende locali per un totale di ottocento ore di formazione. Il programma del corso è molto completo e copre una vasta gamma di argomenti, tra cui disegno tecnico, processi produttivi, impianti industriali, metodi di diagnostica, manutenzione meccanica, elettrica, elettronica, sistemi pneumatici e oleodinamici, tecniche di installazione e collaudo, tecnologie digitali, manutenzione a distanza e il Metaverso.

Le iscrizioni sono aperte a giovani e adulti residenti o domiciliati in Emilia Romagna, che possono essere sia disoccupati che occupati. I requisiti di ammissione comprendono il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o l’ammissione al quinto anno di un liceo, nonché un diploma professionale di quarto anno IeFP nell’area meccanica-meccatronica.

Alla conclusione dell’evento, sono stati consegnati gli attestati di Specializzazione Tecnica Superiore ai partecipanti della scorsa edizione del corso. Per ulteriori dettagli Tutor consiglia di chiamare 0523 981080, spedire una mail a [email protected] e consultare il sito.