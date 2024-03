Confindustria e Comune al Mipim di Cannes per la rigenerazione urbana

“Dialoghiamo con investitori e autorità per valorizzare Piacenza”. Amministrazione comunale, Confindustria e Ance alla Mipim di Cannes, la fiera di riferimento in Europa per gli investimenti e la rigenerazione urbana. Piacenza è presente con il portale “Invest in Piacenza”, realizzato da Confindustria, Provincia di Piacenza e Art-ER, in collaborazione con il Comune, all’interno dello stand della Regione Emilia-Romagna.

Il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri, è stato accompagnato dalla sindaca Katia Tarasconi, dall’assessore Adriana Fantini e dai presidenti di Ance Piacenza Matteo Raffi e Ance Emilia-Romagna Maurizio Croci, in una giornata ricca di incontri con investitori internazionali e autorità. L’obiettivo? Valorizzare le aree rigenerabili della città di Piacenza grazie ad importanti investimenti, per creare valore aggiunto e occupazione sul territorio. Tra le numerose aree presentate, la delegazione piacentina si è concentrata sull’ex Consorzio Agrario, l’ex Ospedale Militare e Bastione Borghetto.

Interventi di riqualificazione – “Siamo qui per presentare le opportunità investimento che il territorio piacentino ha da offrire – il commento di Rolleri -. È sempre interessante rendersi conto della competizione esistente tra le varie aree europee per attrarre quelli che sono investimenti internazionali nelle proprie città. Siamo qui anche per presentare Invest in Piacenza e le aree disponibili e rigenerabili presenti sul nostro territorio, concentrandoci su interventi di riqualificazione e sulle ex aree militari e industriali”. Del suo stesso avviso la sindaca Tarasconi: “Abbiamo avuto il piacere di incontrare numerosi operatori e anche rappresentanti delle istituzioni con cui confrontarci sui possibili usi delle aree presenti sul nostro territorio. L’obiettivo è la crescita e lo sviluppo sostenibile e per raggiungerlo è necessario costruire sinergie con chi sia interessato a venire sul nostro territorio e rigenerare il patrimonio che abbiamo”.

Sviluppo digitale – “Partecipiamo come Ance per un discoro di rigenerazione sul territorio, che riteniamo essere fondamentale. È importante anche per noi operatori, per comprendere anche quelli che sono i progetti straordinari che altri paesi hanno portato alla fiera” le parole di Raffi. Presente allo stand anche Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico, green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali: “Puntiamo con decisione sullo sviluppo digitale e tecnologico, sulla sostenibilità e lo sviluppo delle competenze”.