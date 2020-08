Uffici, scuole e biblioteche: 6 milioni per le manutenzioni

Uffici, scuole, biblioteche, asili, impianti sportivi, vecchie chiese, cascine. Sono quasi un centinaio gli immobili di proprietà del Comune sparsi per tutto il territorio, molti dei quali piuttosto datati. Per conservarne al meglio lo stato di salute e anche per risparmiare sui costi rispetto agli innumerevoli interventi singoli che si contano ogni anno, Palazzo Mercanti ha indetto una maxi- gara di appalto per affidare a un unico soggetto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Interventi che da qui in avanti risponderanno, o almeno dovrebbero rispondere, a una programmazione costante e puntuale. L’accordo è di due anni ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, a discrezione dello stesso Comune. Ingente l’importo complessivo stimato nell’Accordo quadro: con riferimento al periodo di durata complessivo (48 mesi qualora venga esercitata l’opzione di rinnovo/ ripetizione), ammonta a 5.735.803,82 euro, iva esclusa.

