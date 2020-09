Realtà virtuale: la magia del Festival del cinema di Venezia arriva a Piacenza

Fino al 12 settembre il “Laboratorio Aperto” dell’ex chiesa del Carmine sarà un “satellite” della Biennale di Venezia. I visitatori potranno indossare visori e utilizzare sensori per essere virtualmente dentro i film del Festival, esperienza pensata a causa dell’emergenza sanitaria. I biglietti si possono acquistare sul sito del Laboratorio, per partecipare in orari prefissati.

