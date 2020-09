Esposizione del Klimt, il comune sceglie di affidare l’allestimento ad Arthemisa

Jonathan Papamarenghi, assessore alla Cultura, il giorno dopo la decisione del cda della Ricci Oddi sul “ritorno a casa” del capolavoro di Gustav Klimt, rivela alcuni interessanti scenari sulle possibili strade che quel ritorno potrà intraprendere. Il dipinto sarà esposto dal 28 novembre alla Galleria Ricci Oddi a 23 anni dall’incredibile furto e dopo il clamoroso ritrovamento di pochi mesi fa.

Sarà l’azienda Arthemisa a curare l’allestimento: si tratta del leader in Italia per la produzione, l’organizzazione e l’allestimento di mostre d’arte.

“Un loro team ha fatto un sopralluogo alla Ricci Oddi – spiega l’assessore Papamarenghi – e si è fatto un’idea di come si potrebbe costruire la mostra, immaginandola come un percorso da fare tra le opere della Galleria, al termine del quale si collocherebbe il capolavoro di Klimt come punto più alto”.

