Referendum, si vota oggi e domani. A Calendasco sospese fino alle 13.30 le operazioni causa Covid

“Le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sarà operativo il nuovo seggio, con personale nuovo, presso la Sala Consigliare del Comune di Calendasco, presso il palazzo comunale . Tutte le attività si stanno svolgendo in piena sicurezza. Chi ha già esercitato il diritto di voto in mattina recandosi a votare al seggio 2, indossando la mascherina e sanificandosi le mani, non corre alcun rischio di contagio, come confermato dall’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza”.

E’ con questo comunicato che il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi ha dato notizia del primo, importante, contrattempo che le operazioni di voto hanno subito in questa tornata molto particolare, chiaramente condizionata dalla circolazione del Coronavirus. Stando alle informazioni raccolte, uno degli scrutatori sarebbe risultato positivo al Covdi-19.

Nel frattempo, nel Piacentino, la percentuale dei votanti che ha esercitato il diritto di voto, alle ore 12, si attesta al 13,32%. Il comune con la più alta affluenza è Ferriere dove, oltre al referendum, è tempo di elezioni anche del primo cittadino.

Sono oltre 3,3 milioni gli elettori emiliano-romagnoli chiamati alle urne oggi, domenica 20 settembre, e domani, per il Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. A Ferriere, inoltre, si voterà per l’elezione del sindaco.

Una chiamata alle urne che doveva svolgersi il 29 marzo scorso, poi rinviata a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19.

Seggi

I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00. Le operazioni di scrutinio per il Referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Le operazioni di voto dovranno rispettare le regole sanitarie generali fissate per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Voto a domicilio

L’ufficio Elettorale del Comune di Piacenza informa che gli elettori impossibilitati a recarsi ai seggi per il referendum del 20 e 21 settembre in quanto sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per motivi legati al Covid-19, potranno esercitare il loro diritto di voto nella propria dimora. Un seggio speciale passerà infatti per la raccolta del voto negli orari di apertura dei seggi: domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire all’ufficio Elettorale del Comune di Piacenza (all’indirizzo email [email protected]), entro il 15 settembre, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, indicandone l’indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato medico in data non anteriore al 6 settembre, che attesti in capo all’elettore l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Elettorale del Comune tel. 0523 492600.

Voto in sicurezza al tempo del Covid

Per le elezioni del 20 e 21 settembre scattano le misure di sicurezza sanitaria legate all’emergenza Covid-19, come previsto dal “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute.

Per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso io (scrutatori e rappresentanti di lista).

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, deve essere prevista aree di attesa all’esterno.

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Nei seggi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, si dovrebbero prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

Referendum

Per il Referendum non è previsto alcun quorum: il risultato è valido qualunque sia il numero dei votanti. Sulla scheda, di color azzurro, ci sarà una sola domanda e sono previste solo due risposte (Sì o No) al quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente” Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?».

Amministrative

Le operazioni di scrutinio avranno inizio martedì 22 settembre 2020 alle 9.00.

