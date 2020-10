Confapi Industria: “Il dpcm colpisce anche chi rispetta le regole”

Lo definisce “un provvedimento generalizzato che va a colpire anche chi in questi mesi ha rispettato le regole”. Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza, non tace le perplessità e i dubbi suscitati dalle misure in vigore con il nuovo Dpcm emanato ieri dal presidente del Consiglio Conte: perplessità e dubbi che sono stati sollevati in primis anche dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

“Premettendo che di fronte alla complessità della situazione dei contagi non esistono scelte semplici e tantomeno tutte giuste o sbagliate, riteniamo però di condividere le perplessità sul nuovo Dpcm che sono state espresse anche dal sindaco Patrizia Barbieri – spiega Ponginibbi – per settimane si è parlato di interventi quasi “chirurgici” di contenimento della crescita dei contagi, limitando nello spazio e nel tempo i provvedimenti restrittivi di chiusura o limitazione. Ora ci troviamo nuovamente davanti a un provvedimento generalizzato che colpisce alcune categorie indipendentemente dal comportamento, dagli investimenti e dalle procedure che ogni singola impresa ha tenuto in questi mesi: ma queste misure vanno a colpire nel mucchio e non chi non rispetta le regole stabilite per evitare il contagio”.

In particolare il presidente di Confapi Industria Piacenza interviene sulle chiusure alle 18 di bar e ristoranti: “Chiudere la ristorazione nella fascia di maggior lavoro significa di fatto colpire duramente tutta la filiera alimentare, tra cui l’agroindustria che fornisce parte dei prodotti – fa notare – l’economia per definizione si basa su un sistema di interconnessioni fra i vari comparti: fermarne uno, oltre ad avere delle ricadute su occupazione e imprese dello stesso, incide negativamente anche sulla produzione, sui trasporti, sui servizi connessi di tutti. Per questo sarebbe opportuno agire con maggiori controlli dove si ritiene ci sia più rischio e un mancato rispetto delle regole, senza inutili e dannose generalizzazioni”.