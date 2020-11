Operai si incatenano alla Gls: “Dobbiamo essere reintegrati”

Una trentina i lavoratori nella serata di ieri ha organizzato un blitz nel magazzino della Gls di Montale, incatenandosi fino a notte fonda alle rulliere del magazzino.

Tra di loro, c’erano i 16 operai licenziati a novembre 2018 e che ora, grazie a una sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha accolto il ricorso, dovrebbero essere reintegrati. Condizionale d’obbligo perché nel frattempo la Seam, ovvero l’azienda che gestisce il personale per conto della Gls non esiste più e al suo posto è subentrata la Natana Doc, che non vuole farsi carico del reintegro, né degli stipendi arretrati.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà