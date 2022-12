Picchetti alla Gls: chieste condanne per 37 lavoratori e sindacalisti

Chiesta la condanna di 37 tra lavoratori e dirigenti sindacali di Usb per un picchettaggio durato due giorni davanti ai cancelli di Gls nell’ottobre del 2017. Il pubblico ministero ha chiesto sei mesi per i facchini e un anno per uno dei sindacalisti, accusato di aver minacciato e aggredito un camionista.

Il magazzino Gls (General Logistics Systems), colosso internazionale del trasporto merci, è uno dei fronti caldi del conflitto tra facchini e datori di lavoro nel mondo piacentino della logistica. Per i due giorni di blocco dei cancelli l’azienda lamenta un danno complessivo di 211mila euro.

