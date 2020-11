Anche le selezioni di miss Italia in versione online, Rugiada in corsa per le finali

Oggi, lunedì 30 novembre, Rugiada Guidi saprà se le porte delle semifinali di miss Italia si apriranno e l’accesso all’ultimo atto di Roma, in programma a metà dicembre. Una selezione molto diversa rispetto al passato e che ha visto protagonista anche miss Piacenza, eletta più bella della nostra città nel corso della serata andata in scena il 7 settembre scorso a Morfasso.

“Mi candido a miss Italia perchè voglio seguire le orme della mia mamma che ha partecipato a questo concorso nel 1988 a 22 anni, esattamente come me. Già in tenera età guardavo le sue foto da giovane ammirando la sua classe e la sua eleganza e sognavo di diventare come lei Spero di assomigliarle anche solo un pochino”. E’ così che la giovane piacentina ha annunciato la sua intenzione attraverso le sue pagina social.

Quest’anno però, come ovvio, anche le modalità di partecipazione e selezioni dei concorsi di bellezza sono fortemente influenzati dall’attuale situazione legata al Covid-19. “Abbiamo inviato alla giuria un video e sarà appunto attraverso queste clip che saranno decretate le due ragazze che rappresenteranno l’Emilia Romagna alle finali – ha spiegato la 22enne -. Si tratta di modalità che ovviamente posso creare disparità tra le concorrenti visto che anche la qualità dei video diventerà variabile importante, ma ovviamente la sicurezza viene prima di ogni altra cosa. Siamo in trepida attesa: il risultato sarebbe dovuto arrivare ieri, ma la giuria si è presa un altro giorno per valutare”.