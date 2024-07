Miss Carpaneto è Alessandra Ferrulli, 18enne di San Giorgio

Miss Carpaneto è la studentessa 18enne Alessandra Ferrulli di San Giorgio. Incoronata dal sindaco Andrea Arfani e vestita con la fascia dall’assessore Silvia Rapacioli, la giovanissima Ferrulli è stata scelta tra altre venti concorrenti, di cui sei piacentine.

La serata è stata organizzata da Marco Pellegrini, con il patrocinio del Comune e il contributo di sponsor locali. La seconda tappa piacentina di Miss Italia, tra le oltre trenta date in programma in regione, è stata seguita con partecipazione da un buon pubblico riunito in piazza Scotti, dietro al municipio. Un suggestivo video con i volti delle Miss dal 1939 al 2023 è diventato un gancio nel cielo per sognare ad ambire al titolo nazionale.

Il presentatore e direttore artistico Antonio Borrelli ha condotto l’evento, introducendo dapprima la giuria (composta da Stefano Trenchi, Fausto Rapacioli, Marina Lagori, Giancarlo Perini, Alessandro Corradini, Alberto Brenni, Giorgia Bonaldo, Mattia Riccò, Filippo Gilioli, Alessandro Branchini e Michele Squeri). Accanto a lui, le vallette Martina Rapacioli, miss Piacenza 2016 e Susanna Russo, miss Piacenza 2023.