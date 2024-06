A Castel San Giovanni la tappa delle selezioni regionali di Miss Italia

Venerdì 14 giugno a Castel San Giovanni, in piazza XX Settembre, ospita la tappa piacentina delle selezioni regionali di Miss Italia. L’evento solitamente ospitato in piazza Cavalli durante i Venerdì Piacentini, per la prima volta quest’anno viene proposto in un comune della provincia. Dalle 2130 sfileranno nella piazza centrale della città le ragazze che aspirano ad indossare la corona di più bella dello stivale. Corso Matteotti dalle 17.00 chiuderà, a partire da via Costa, per dar modo ai bar di organizzare aperitivi. Organizzano Blacklemon, Confesercenti e Comune. Anche ai negozi verrà data facoltà di tenere aperto. Attese migliaia di persone.