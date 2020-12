Per diletto o per cultura, è sempre tempo di leggere un libro. O di regalarlo

La lettura è e sarà sempre un ottimo rimedio per alimentare la cultura, per liberare la mente dalla quotidianità, per viaggiare con la fantasia, per immedesimarsi nelle storie d’amore o di avventura, per conoscere e approfondire storie vere, per riempire il tempo libero.

L’atmosfera natalizia, il clima invernale, un po’ di riposo e soprattutto il dpcm che impedisce gli spostamenti e induce a rimanere in casa, sono buoni pretesti per ritemprare spirito e corpo, spegnere il cellulare, e aprire un libro. O per regalarlo. Tra le tante opportunità ce ne sono alcune che meritano uno sguardo, come ci spiega Barbara Belzini, curatrice del blog Scarpette rosse sul sito di Libertà.

Letture che possono coniugarsi con un valore etico: fare gli acquisti nei negozi della città e provincia, di persona o attraverso la vetrina commerciale CompraPiacenza.