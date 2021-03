Confindustria: formazione e sostenibilità nell’incontro con l’assessore Colla

Il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri e Claudio Bassanetti, vice presidente della locale associazione e di presidente nazionale di Anepla, con il direttore di Confindustria Luca Groppi, hanno incontrato l’assessore regionale allo sviluppo economico, green economy e formazione Vincenzo Colla. Dopo un primo aggiornamento sulla situazione economica locale sono stati toccati in particolare i temi della formazione, con riferimento agli Its e alle lauree ad orientamento professionale conformi al DM 446/2020 e alle nuove classi di laurea introdotte dallo stesso il cui contenuto formativo risulta particolarmente interessante per i forti scambi col mercato del lavoro. E’ stato fatto il punto sulla materia energetica e sulle azioni che possono essere messe in campo per accelerare la transizione verso fonti più green contribuendo così a migliorare la sostenibilità ambientale di ogni attività produttiva ed umana, a partire dagli interventi in tema di edilizia, favoriti anche dai Bonus 110%. Interessante infine il confronto sui temi del marketing territoriale con riferimento all’importante azione di attrazione di insediamenti produttivi ( da ultimo il Gruppo cinese FAW, e l’americana Silk EV ); sulla ricerca e l’innovazione ed il piano Transizione 4.0; sull’internazionalizzazione con particolare attenzione al prossimo Expo di Dubai, dove la Regione sarà presente con uno stand e Confindustria Piacenza sta lavorando per portare imprese alimentari e di Alta Gamma.

