“Maratona” nuovo ospedale, il sindaco: “Farnesiana unica area possibile”

Sempre più vicino il nuovo ospedale nell’area Farnesiana 6. La sindaca Patrizia Barbieri in consiglio comunale ha ribadito che quella zona è “l’unica sede possibile” per il futuro nosocomio di Piacenza e pertanto non ci sarà nessun nuovo quartiere ad hoc. La maggioranza ha votato compatta, respingendo i dubbi e le critiche che l’opposizione è tornata a sollevare in aula. Perplessità legate soprattutto al consumo di suolo e all’eventuale rischio di ricorsi. La maratona consiliare dedicata all’esame delle osservazioni alla variante al Psc riprenderà giovedì pomeriggio, dalle 15 alla mezzanotte.

