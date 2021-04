Cgil: “Per la riapertura di Fedex Tnt fondamentale l’intervento delle istituzioni”

“La strada per far tornare sui propri passi la FedEx Tnt passa anche dall’intervento deciso delle istituzioni e in questo senso vanno le azioni messe in campo da Prefettura di Piacenza, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza che, come reso noto dagli enti stessi, hanno richiesto l’attivazione del ministero del Lavoro e del dicastero dello Sviluppo Economico. A loro va il nostro ringraziamento”.

Così, in una nota la Cgil di Piacenza esprime apprezzamento per le azioni messe in campo dalle istituzioni nella vicenda della chiusura definita “inaccettabile” del deposito FedEx Tnt. “Sono gesti importanti e non scontati anche i messaggi di solidarietà che continuano ad arrivare da soggetti pubblici, istituzioni e singole persone rispetto al presidio democratico delle donne e degli uomini della Cgil di lunedì mattina. Il sindacato ringrazia il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, e il consiglio comunale di Piacenza. “Ed è lo stesso consiglio comunale che, lo ricordiamo, ebbe un ruolo importante nella costituzione della “Borsa del Lavoro di Piacenza” alla fine dell’800. La solidarietà che ci è arrivata da tutta la compagine istituzionale di Palazzo Mercanti è importante per la Cgil e per il mondo del lavoro tutto. Avanti, insieme” conclude la nota della Camera del Lavoro di Piacenza

