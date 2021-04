“Bauli in piazza”, a Roma i piacentini dello spettacolo per difendere il lavoro

“Sono qui per metterci la faccia e smettere di essere invisibile, in un Paese che lascia puntualmente cultura e formazione dei cittadini all’ultimo posto”. “Cerco nell’arte e nella cultura il mio futuro, sono qui per ribadire la necessità di stimoli e creatività nella vita. Per ora aspetto, con calma e perseveranza. Non voglio infoltire le fila di chi ha abbandonato la causa, cambiato lavoro, lasciato le speranze”.

Tommaso e James sono tecnici di service audio e luci per eventi dal vivo, hanno vent’anni e sono i più giovani sul pullman. Ma dicono le stesse cose di Renata, Massimo, Luca, ad esempio, che sono sarte e macchinisti del Teatro Municipale da altrettanti lustri. Generazioni e sfumature professionali diverse, stessa motivazione. Direzione Roma, Piazza Del Popolo, dove nel tardo pomeriggio è andata in scena la più grande manifestazione nazionale del settore da inizio pandemia, la seconda firmata “Bauli in piazza – We make events Italia” dopo quella di ottobre in Piazza Duomo a Milano.

Ci sono Alberto, macchinista, tecnico luci, direttore di palco e giocoliere. Pier, titolare di una ditta service. Ma anche Chiara, appassionata e organizzatrice amatoriale di musica live: “E’ nato un grande movimento itinerante, dovevo esserci; un momento fortemente simbolico per un enorme e variegato ma unito comparto in cerca di riscatto”. Manito invece è un deejay e producer: “sono qui perché da 419 giorni non posso suonare ne fare reddito con l’attività che portavo avanti da 25 anni”.

419 è stato infatti il numero simbolo della piazza. Anche il 26 (di aprile, l’inizio annunciato delle riaperture) è stato un numero caldo nei discorsi di viaggio, tra una fetta di salame, un bicchiere di vino, un Nippon”.

