Cento agricoltori piacentini a Roma per confrontarsi su clima e innovazione

Il Villaggio contadino della Coldiretti a Roma vede oltre un centinaio di agricoltori piacentini presenti nelle prime due giornate, mentre un terzo pullman di soci partirà per la capitale nella giornata conclusiva di domenica. A guidare le delegazioni, insieme ai segretari di zona, è il direttore Roberto Gallizioli. L’appuntamento, al via oggi, è al Circo Massimo, nel cuore della Capitale, dove alla presenza del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e di migliaia di agricoltori da diverse regioni, si fa conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del Made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell’alimentazione, dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare. Un luogo di dibattito politico-economico sul futuro realizzato in un contesto di offerta gastronomica di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie.