Riqualificazione di piazza Casali: i lavori si chiuderanno a fine 2023

Nell’autunno 2023 si potrà osservare la nuova piazza Casali riqualificata con il mercato coperto ricostruito sulle ceneri dell’attuale. Il punto sul progetto è stato fatto ieri pomeriggio, mercoledì 5 maggio, in commissione consiliare Territorio dall’assessora all’Urbanistica Erika Opizzi. Per l’intervento sono a disposizione i 3 milioni e mezzo di euro del Bando Periferie. Il progetto esecutivo è in dirittura d’arrivo e entro l’anno si conta di aggiudicare i lavori per vederli partire a inizio 2022: 16 mesi di cantieri e il successivo collaudo che potrebbe richiedere fino a sei mesi portano il calendario all’autunno 2023. Tempi lunghi per un piano di riqualificazione avviato nel 2016 dalla giunta Dosi e che hanno sollevato polemiche in commissione: Sergio Dagnino, del Movimento 5stelle, ha puntato il dito sui ritardi; Mauro Saccardi (gruppo misto) ha protestato per il mancato coinvolgimento della maggioranza su una pratica che ha definito blindata.

L’assessora Opizzi ha rivendicato la bontà delle modifiche progettuali introdotte dalla sua giunta che, alleggerendo la struttura e riducendo la profondità dello scavo, riducono i rischi di ritrovamento di reperti archeologici. Non solo: si abbassa il costo di realizzazione, il che consente di valutare lo stanziamento di ristori a favore dei sette operatori commerciali del mercato costretti a sospendere l’attività durante i lavori o a trasferirsi temporaneamente al mercato coperto di via Alberici.

L’attuale mercato rionale, che risale ai primi anni del Dopoguerra, sarà completamente abbattuto e ricostruito nello stesso sedime con al centro una corte/piazzetta. L’obiettivo è di conferire dignità di piazza a un’area urbana che di fatto non è mai riuscita ad acquisire tale identità. La riqualificazione comprende la ripavimentazione con cubetti di porfido e pietra di luserna di tutte le superfici esterne oggi ricoperte dall’asfalto, dotazione di verde ad alto fusto, idoneo sistema d’illuminazione e di arredo urbano. Assicurata una dotazione di parcheggi per 52 posti auto.

