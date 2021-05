Il fumo uccide: stasera i consigli di prevenzione a “Star bene” su TelelibertÃ 

Danni da fumo e prevenzione: questo è il tema della nuova puntata de “I giovedì della medicina” che va in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 20.30. Ai microfoni della conduttrice Marzia Foletti ci saranno il primario di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza Cosimo Franco e il direttore del servizio Protezione e prevenzione dell’Ausl cittadino oltre che presidente della Lilt Piacenza Franco Pugliese. La trasmissione, la cui direzione scientifica è affidata al primario di Oncoematologia Luigi Cavanna, si incentrerà su un problema rilevante a partire dai dati che verranno resi noti: nello specifico gli ospiti evidenzieranno le percentuali dei fumatori e in particolare dei giovanissimi, dato che l’abitudine al fumo sempre di più riguarda una fetta di popolazione in età adolescenziale. Nel mirino però finiranno anche le principali malattie legate al fumo di sigaretta, dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva fino al tumore al polmone; da segnalare anche gli effetti del fumo passivo specialmente sui bambini.

