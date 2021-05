Parcheggio interrato in piazza Cittadella: “Pronti a partire con il cantiere”

“Siamo pronti a partire con il cantiere” per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Lo fa sapere Filippo Lodetti Alliata, manager di Piacenza Parcheggi, la società che dal dicembre 2012 ha in carico la costruzione del parcheggio da 250 posti nell’ambito dell’appalto di concessione di 12 milioni di euro che include anche la gestione per 27 anni della sosta a pagamento della città nonché della riqualificazione in superficie della piazza.

Pronti a partire perché si è chiuso, ha informato Lodetti, il tavolo tecnico con il Comune sul riequilibrio economico-finanziario chiesto da Piacenza Parcheggi per quantificare l’impatto del Covid sui ricavi dai parcometri nel 2002: l’accordo è stato trovato con il sostanziale dimezzamento del canone annuo di concessione – da 1,2 milioni a 660mila euro – e il prolungamento di quattro mesi dei 27 anni di durata della gestione della sosta.

Rimane però da sciogliere il nodo principale: la realizzazione di un parcheggio interrato di cui la giunta Barbieri, che lo ha ereditato da quella precedente, farebbe volentieri a meno. “C’è un contratto da rispettare”, mette però in chiaro Lodetti, “e prevede un’opera che in sette anni di tribolato percorso ha ottenuto tutti i pareri ed è importante per la città sia come recupero urbano sia per la sosta a servizio del centro storico”.

Per quanto si dica disponibile al confronto con il Comune, il manager mette in chiaro che uno stralcio del parcheggio non è legalmente immaginabile se non al prezzo di pesanti penali da pagare alla ditta. Massima disponibilità di Piacenza Parcheggi a valutare, d’altro canto, richieste di rinvio dei lavori a dopo le elezioni comunali del prossimo anno. E sono in molti a ritenere che questo sia l’obiettivo a cui effettivamente punterebbe la sindaca Barbieri, per scongiurare l’apertura nell’ultimo anno di mandato di un cantiere così invasivo: 18 mesi di durata e 30mila metri cubi da scavare in centro città.

