Su YouTube e Spotify Giuliano Ligabue vola “Nel blu dipinto di blu” a colpi di swing

Fedele al percorso di uscite mensili iniziato a fine 2020, il cantante, cantautore e chitarrista di Cortemaggiore, Giuliano Ligabue, affronta stavolta a colpi di swing una “canzone delle canzoni” come la sempiterna “Volare”, ovvero “Nel blu dipinto di blu”.

Ligabue saluta la stagione delle riaperture e la possibilità di tornare a godere finalmente della primavera e del colore del cielo con un nuovo singolo appena uscito su Spotify e gli altri digital store, oltreché su YouTube, con un videoclip che lo vede all’opera in strepitosa forma vocale e chitarristica nel suo home studio.

Un omaggio ad un pezzo iconico della canzone italiana nel mondo, restituito con nuova freschezza, in un bell’arrangiamento che contempla tra l’altro un delizioso assolo di chitarra con canto “scat” all’unisono che già da solo vale “il prezzo del biglietto”.

“Ho voluto realizzare una mia edizione di questo capolavoro della musica italiana con un arrangiamento per quartetto jazz, abbandonando in questa occasione le sonorità da big band per un sound più snello” dice Ligabue. Che ha già in cantiere il prossimo “singolo” di giugno, al momento ancora top secret.

IL SERVIZIO COMPLETO DI PIETRO CORVI SU LIBERTA’ IN EDICOLA