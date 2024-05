“Comunicare attraverso la musica”: Erica Piccotti in concerto a Piacenza

“Vorrei che la mia musica arrivasse a tutti, soprattutto ai più giovani perché attraverso il violoncello riesco a esprimere sogni ed emozioni”. Si presenta così Erica Piccotti, giovane talento riconosciuto a livello internazionale che stasera, dalle 20.30, si esibirà nella Sala Grande del conservatorio Nicolini di Piacenza in duo con il pianista Leonardo Pierdomenico.

“La musica è un viaggio bellissimo”

I due artisti porteranno in scena un ricco repertorio, passando da Beethoven a Pärt, e poi Castelnuovo-Tedesco e Brahms. “La musica per me è un sogno che si è avverato presto e che continuo a coltivare – le parole di Erica Piccotti che a soli 13 anni ha debuttato a Montecitorio con l’Accademia nazionale di Santa Cecilia -, un modo per poter viaggiare e conoscere il mondo senza mai annoiarmi, senza mai rifugiarmi nella quotidianità”.

Per il compagno di palco Leonardo Pierdomenico invece “l’amore della musica è nato sin da bambino sentendo suonare per caso un pianoforte”. “I miei genitori non sono musicisti – spiega il pianista – e questo meraviglioso viaggio è iniziato proprio grazie al suono di un pianoforte, quel giorno tirai la gonna di mia madre e gli chiesi di poter prendere lezione”.

Musica e recitazione

I due artisti collaborano dal 2019 viaggiando per i teatri d’Italia con la loro musica. Nel frattempo, Erica Piccotti ha appena finito di recitare come attrice protagonista nel nuovo film di film “100 Preludi” di Alessandra Pescetta, prodotto da Revok in collaborazione con Rai Cinema. “La musica è la mia strada, ma conoscere il mondo della recitazione è stato bellissimo – commenta la giovane artista nominata alfiere della Repubblica da Giorgio Napolitano “per gli eccellenti risultati ottenuti in campo musicale” -. Ho interpretato una violoncellista in cui ho rivissuto molte sfumature vicino alla mia storia. Chissà che in futuro non capiti ancora l’occasione di recitare”.