Conservatorio, si laurea a pieni voti a 56 anni: “Volevo completare il mio lavoro”

Con un diploma in clarinetto conseguito nel 1993 e un master in direzione d’orchestra di fiati ottenuto nel 2021, la magiostrina Alessandra Tamborlani non si è accontentata. Il desiderio di essere ancor più preparata, ancora più qualificata l’ha spinta, due anni fa, ad iscriversi ad un biennio magistrale in Musica d’insieme di strumenti a fiato “per dare completamento al mio lavoro”, dice. All’età di 56 anni “non ho timori a rivelarlo anzi, credo sia una ragione d’orgoglio in più”, si è laureata, al conservatorio Nicolini di Piacenza, a pieni voti. Il suo 110 vale oro.

“Non è stato facile – ammette. – Suonare uno strumento richiede un’esercitazione continua e costante. Dovendo contemporaneamente lavorare, occuparmi della famiglia, della casa, trovare il tempo anche per lo studio è stato complicato, soprattutto perché quando si tratta di tecnica pura dello strumento, alla mia età, risulta più difficile rimettersi in bolla. Oltre agli esami collaterali che richiedono altrettanta concentrazione e dedizione”.

L’articolo di Valentina Paderni su Libertà