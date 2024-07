Manuela, talento del violino: “Studierò musica a Bruxelles, tra paura ed emozione”

A soli 18 anni, la musicista piacentina Manuela Mosca ha già in tasca una laurea al Conservatorio Nicolini (dove ha concluso brillantemente il triennio accademico) e la maturità conseguita questa estate al Liceo Respighi.

Ma la cosa più importante è che di fronte a sé si stanno per spalancare le porte di una meravigliosa avventura: la prossima tappa sarà infatti il Conservatorio Royal di Bruxelles.

“Passerò nella capitale belga, grazie al progetto Erasmus, un anno intero – spiega Manuela -. Frequenterò la classe del maestro Valeri Oistrakh, nipote del celebre violinista David Oistrakh. È un onore poter approfondire i miei studi in uno dei Conservatori più autorevoli d’Europa. Tutto inizierà a settembre 2024, sono un po’ spaventata, è la prima volta che mi allontano da casa per un periodo così lungo.

Ma allo stesso tempo anche emozionata e fiduciosa”.

Giovanissima, ma con un bagaglio di esperienza alle spalle di tutto rispetto: “Ho suonato in numerosi concerti sinfonici accompagnando solisti di fama internazionale – tiene a precisare – come Enrico Dindo, Danilo Rossi, Benedikt Kloeckner e Massimo Quarta. Attualmente – aggiunge – faccio parte dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, diretta da Gianna Fratta, che avevo già conosciuto quando mi sono esibita al Municipale con l’Orchestra Farnesiana per il Concerto di San Silvestro.

Ci siamo esibiti con un programma incentrato su Giacomo Puccini e Gioachino Rossini – conclude -, lo scorso 10 luglio durante l’incontro del G7 Scienza e Tecnologia, a Forlì”.