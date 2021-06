Lavoro, geometri sempre più ricercati. Solo il 12% degli iscritti all’albo è donna

Ci sono professioni ricercatissime. Una di queste è quella del geometra, un profilo professionale, che ha il suo punto di forza proprio nella trasversalità e nella capacità di affrontare varie problematiche, che spaziano da quelle squisitamente tecniche a quelle amministrative e talvolta burocratiche, passando poi per la capacità di gestire le relazioni interpersonali. Proprio per tutte queste caratteristiche, la professione del geometra – come tutte le professioni – richiede grande flessibilità negli orari e anche negli spostamenti. Il che è spesso difficilmente conciliabile con la gestione della famiglia: questo è il motivo per cui a livello nazionale – e anche piacentino – tra i geometri iscritti al Collegio, solo il 12% sono donne. Un dato molto basso e che forse spiega anche la carenza di queste figure professionali, che invece sarebbero molto utili. “Gestire la professione ed essere mamma risulta difficile” è il commento delle addette ai lavori.

