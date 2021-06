Tari in Commissione, riduzioni alle attività per un milione e 800mila euro

In attesa del decreto del governo che sblocchi i fondi destinati a ridurre la Tari (tassa sui rifiuti), il Comune di Piacenza utilizzerà in via temporanea l’avanzo di amministrazione per 1.462.000 euro, a cui si aggiungono 397mila euro dal fondo delle Province. Lo ha reso noto l’assessore al bilancio Paolo Passoni durante la riunione della commissione consiliare 1. Le tariffe del 2021, ha inoltre annunciato Passoni, resteranno invariate rispetto all’anno precedente. Le riduzioni previste variano dal 60% al 90% dell’importo a seconda delle categorie: per stabilire le percentuali si è tenuto conto delle restrizioni alla circolazione che hanno influito sui ricavi delle attività.

