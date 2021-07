Soldi al sociale, ok bipartisan alla giunta Barbieri. Manovra da 10 milioni per il Pnrr

L’appello del sindaco Patrizia Barbieri a una collaborazione trasversale in vista dell’impegnativa stesura del Pnrr (il piano nazionale di ripresa e resilienza) fa breccia in consiglio comunale. Sulla variazione di bilancio discussa mercoledì 30 giugno la sua giunta incassa infatti una larghissima maggioranza che a memoria non si ricorda. Perfino l’opposizione di centrosinistra, pur non nascondendo una serie di “perplessità” soprattutto sulle opere pubbliche e sul “preoccupante” esodo di personale a Palazzo Mercanti, ha votato a favore lodando i contenuti di una manovra che sfiora i 10 milioni, apprezzata per “la meticolosità, il coraggio e l’attenzione” riservata ai bisogni delle fasce più fragili in un periodo storico del tutto unico, quello pandemico. Oltre al centrodestra compatto, hanno alzato disco verde anche Pd, 5 Stelle, Pc Più, Pc del Futuro e Pc in Comune: 27 voti favorevoli su 29 con il solo distinguo dell’astensione di Liberi, il gruppo guidato da Massimo Trespidi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà