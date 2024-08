Problemi di agibilità: chiusa temporaneamente la sede comunale di via Scalabrini

“A causa di problemi di agibilità riscontrati nell’edificio di via Scalabrini 11, gli uffici edilizia, urbanistica, Suap e polizia annonaria resteranno chiusi a partire da oggi, giovedì 29 agosto”.

Lo fa sapere attraverso una nota il Comune di Piacenza. “La chiusura – si legge – si rende necessaria per garantire la sicurezza del personale e degli utenti, e durerà per un periodo ancora da definire. L’amministrazione comunale è già al lavoro per valutare la situazione e trovare soluzioni alternative per minimizzare i disagi ai cittadini”.

Nel frattempo, coloro che necessitano di informazioni o assistenza possono continuare a utilizzare i consueti canali telematici e telefonici, rimasti attivi, per contattare gli uffici. “Ulteriori aggiornamenti – conclude la nota – verranno forniti non appena disponibili. Il Comune di Piacenza si scusa per gli eventuali disagi e invita i cittadini a consultare il sito web ufficiale del Comune e i canali di comunicazione istituzionali per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sugli sviluppi della situazione”.