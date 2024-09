Bilancio partecipativo, sabato la presentazione delle idee dei cittadini: al via il voto

Si terrà sabato 14 settembre alle 10.00 in piazzetta Pescheria a Piacenza l’incontro pubblico di presentazione dei progetti ammessi al voto della collettività nell’ambito del bilancio partecipativo del Comune di Piacenza: presenti la sindaca Katia Tarasconi, l’assessora alla partecipazione Serena Groppelli, il direttore generale Luca Canessa e gli esperti di Pares, cui è affidata la gestione del percorso.

Sarà il primo degli appuntamenti in cui è possibile informarsi sulle proposte avanzate da residenti e utenti che frequentano la città per motivi di studio e di lavoro, mirate al miglioramento degli spazi condivisi e già vagliate dall’apposita Commissione come potenziali candidate alla realizzazione.

Nell’occasione, sarà possibile anche esprimere la propria preferenza: sarà infatti presente, dalle 10.00 alle 14.00, la postazione mobile dove poter votare fisicamente, opportunità che già dalla giornata odierna è attiva online sul sito piacenzapartecipa.it, dove si possono inoltre consultare i dettagli dei progetti in ballottaggio. Sino al 5 ottobre prossimo, tutti i cittadini che hanno almeno 16 anni, vivono a Piacenza o lavorano, studiano, prestano servizio di volontariato sul territorio comunale possono selezionare almeno tre idee tra le trenta che sono state ritenute idonee in termini di fattibilità e rispondenti ai criteri di interesse pubblico previsti dall’iniziativa.

Oltre al portale web dedicato, seggi fissi sono stati allestiti presso la Biblioteca Passerini Landi e al Quic di viale Beverora, mentre le postazioni mobili – come quella a disposizione sabato mattina in piazzetta Pescheria – si sposteranno nei diversi quartieri e frazioni con un calendario già definito e consultabile sul sito www.comune.piacenza.it, dove la notizia è in evidenza anche in home page. Uno stand dedicato sarà presente anche sotto i portici di piazza Cavalli durante il Festival del Pensare Contemporaneo: venerdì 20 settembre dalle 16.00 alle 19.00, sabato 21 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, domenica 22 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.