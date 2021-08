I piacentini leggono di più. “Due vite” e “Tre” i libri dell’estate 2021

Il mercato del libro cresce. Secondo l’analisi dell’Associazione Italiana Editori, su dati NielsenIQ, la vendita in Italia di libri, ebook, audiolibri è aumentata nei primi 6 mesi del 2021 del 44% rispetto al 2020. Anche i librai piacentini, specialmente in questo periodo, hanno notato un aumento di lettori come conferma Sonia Galli della libreria Farheneit 451: “Abbiamo notato una crescita delle vendite nell’ultimo anno; questa pandemia ha probabilmente spinto i piacentini a leggere di più avendo più tempo libero da passare in casa”.

Ma quali sono i romanzi più richiesti quest’estate? Secondo Annamaria Losi della libreria Feltrinelli i bestsellers di questo periodo sono il Premio Strega “Due vite” di Emanuele Trevi, “Tre” di Valerie Perrin, “La canzone di Achille” di Madeline Miller e il thriller “Notturno islandese” di Ragnar Jonasson.

