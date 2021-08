Momento aureo per i Domergue, primo posto in un contest internazionale

Il rock ad alto tasso di funk, soul e contaminazioni “crossover” dei ventenni piacentini Domergue colpisce ancora. Hanno vinto pochi giorni fa il New Vibe Music Festival, seconda edizione di un contest che nei giorni scorsi ha visto una trentina di band (anche dall’Europa) contendersi il primo premio, un percorso di produzione artistica e discografica.

Come si stanno organizzando la cantante Arianna Bianchi, il chitarrista Lucio Passerini, il bassista Alex Viti e il batterista Amerigo Valenti? “Il nostro scopo era innanzitutto viaggiare, partecipare, esibirci, fare esperienza – racconta Passerini – ma abbiamo vinto una produzione con la Agarthi Records e vedremo di onorare al meglio questa possibilità, dopo aver accantonato in passato alcune proposte piacentine perché non ci sentivamo ancora all’altezza. Abbiamo 4-5 brani inediti originali in italiano, stiamo preparando l’album di debutto. Ci ritroviamo a gestire diverse richieste di interesse, anche perché a Roma c’erano addetti ai lavori a fare talent scouting: siamo letteralmente interdetti, ma ci salteremo fuori!”