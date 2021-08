Evento benefico per la Cri: Iacchetti il 5 settembre presenta “Non è un libro”

Domenica 5 settembre, alle ore 21, Enzo Iacchetti presenterà a Piacenza – nella cornice di palazzo Galli in via Mazzini – la sua nuova opera “Non è un libro (solo pensieri acidi e non)”, scritta durante i mesi del lockdown.

Un progetto, quello del celebre conduttore televisivo, che nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Croce Rossa in questo momento di emergenza sanitaria. Nel corso dell’evento, sarà possibile acquistare il libro con dedica d’autore: il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di nuove ambulanze.

