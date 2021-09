Innovazione dei processi industriali, corso biennale Its Maker per giovani diplomati

Primo corso di Fondazione ITS Maker a Piacenza, grazie a Confindustria, con il quale i giovani diplomati possono approfondire le conoscenze in aula e sul campo con due anni di formazione in progettazione meccanica e innovazione tecnologica dei processi industriali. Il corso prevede una parte in aula e uno stage per il 40% delle ore in azienda.

Gli ITS sono “scuole di tecnologia” nate per iniziativa del Ministero dell’Istruzione nel 2008, con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente professionalizzanti per giovani diplomati.

ITS Maker è l’istituto tecnico superiore che offre corsi biennali post diploma di alta formazione nelle aree Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging in Emilia-Romagna. Viene creato per volontà di imprese, enti locali, scuole e università, nel cuore del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione Emilia-Romagna.

Competenza, aggiornamento dei contenuti didattici, attenzione alla crescita personale e professionale dei nostri allievi, confronto costante col mondo delle imprese: questi sono i nostri valori di riferimento.

I corsi durano due anni e sono progettati per rispondere sia alle esigenze dei giovani, sia a quelli delle imprese del territorio.

La Fondazione si occupa di varie attività:

• Orientamento dei giovani verso le professioni tecniche

• Analisi dei fabbisogni formativi e professionali del territorio e delle imprese

• Progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore

• Accompagnamento al lavoro dei diplomati a conclusione dei percorsi

• Realizzazione di attività di aggiornamento, destinate a docenti e formatori di area scientifica e tecnico-professionale.