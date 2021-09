Questa sera su Telelibertà l’assemblea provinciale di Confapi Industria Piacenza

Uno speciale sulla diciassettesima assemblea di Confapi Industria Piacenza sarà trasmesso questa sera alle 20.30 su Telelibertà (canale 98).

I protagonisti dell’incontro, che si è svolto mercoledì sera nella suggestiva cornice dell’ex chiesa del Carmine, ripercorreranno ai microfoni di Michele Rancati i punti principali della stessa assemblea, dai segnali di miglioramento dell’economia locale al rincaro delle materie prime, passando per sostenibilità e digitalizzazione.

In apertura, l’intervento del presidente provinciale Giacomo Ponginibbi, mentre in conclusione il direttore Andrea Paparo illustrerà le prossime iniziative dell’associazione, dando anche l’appuntamento all’assemblea del prossimo anno.

