“Norma”: il Municipale torna alla piena capienza. Non succedeva da gennaio 2020

Domani, venerdì 22 ottobre, in occasione della rappresentazione dell’Opera Lirica “Norma” di Vincenzo Bellini il Teatro Municipale di Piacenza potrà finalmente riaccogliere senza alcuna limitazione generata dalla emergenza sanitaria, il suo pubblico avendo il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021) riportato al 100% la capienza dei Teatri.

Il sindaco e presidente della Fondazione Teatri, Patrizia Barbieri ha dichiarato: “Dopo un anno e nove mesi, finalmente il Teatro Municipale può ripartire a capienza piena con l’opera lirica: non accadeva dal Falstaff di Giuseppe Verdi, andato in scena a gennaio 2020. È un segnale importante di ritorno alla normalità per i teatri che, con tutte le disposizioni necessarie quali green pass e mascherine, possono essere considerati luoghi sicuri”.

Fondazione Teatri e Comune di Piacenza ricordano che:

la rappresentazione avrà inizio alle ore 20.00

dalle ore 19,10 il pubblico munito di titolo di ingresso, Green Pass e mascherina potrà accedere al Teatro, accolto nei vari punti di ingresso dalle maschere teatrali.

Si ricorda infatti che per ragioni sanitarie l’uso della mascherina è obbligatorio all’interno del Teatro, anche durante lo spettacolo.

Nell’occasione si precisa inoltre che la licenza di agibilità del Teatro Municipale rilasciata dalla competente Commissione sulla sicurezza nel 2004 prevede che il pubblico all’interno del Teatro Municipale possa essere complessivamente 1.121 persone con le seguenti specifiche:

CAPIENZA COMPLESSIVA TEATRO MUNICIPALE POSTI

PLATEA 364 persone

PALCHI

Proscenio (barcaccia) destro e sinistro di primo e se-

condo ordine,

Palchi dal n.1 al n.7

e dal n.20 al n.26 4 persone

Palchi dal n.8 al n.10

e dal n.17 al n.19 5 persone

Palchi dal n.11 al n.16 6 persone

Palco reale 12 persone

Proscenio (destro e sinistro) di terzo ordine 2 persone

Palco 1-2 di terzo ordine 5 persone

Palco 25-26 di terzo ordine 5 persone

GALLERIA NUMERATA 141 persone

GALLERIA NON NUMERATA 166 persone

LOGGIONE NUMERATO 156 persone