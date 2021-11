Teatri Aperti, visite speciali a dicembre con Visit Emilia: testimonial Stefano Accorsi

L’attore bolognese Stefano Accorsi, che il nostro palco più bello (il più bello d’Italia, disse Stendhal) l’ha calcato più volte, elogia sulla sua pagina Facebook il Teatro Municipale di Piacenza, il teatrino di Vigoleno e non solo. Si conferma attivissimo testimonial d’eccezione, un emiliano-romagnolo d’eccellenza che sta attualmente ricoprendo – per tre anni – il ruolo di ambasciatore delle città d’arte, dei piccoli borghi appenninici e del “cineturismo” per la Regione Emilia-Romagna.

Accorsi si spende per promuovere le imminenti giornate dell’iniziativa Teatri Aperti, l’appuntamento con la bella iniziativa targata Visit Emilia: dal 4 all’8 dicembre i teatri storici del territorio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia apriranno le porte rivelando arti e segreti, grazie a speciali visite guidate.

Per quanto riguarda la nostra città, il Teatro Municipale si potrà visitare solo nella giornata dell’8 dicembre. La Sala dei Teatini anche il 5. Restando in centro città, nella rosa dei portoni che si apriranno c’è quello del Teatro San Matteo: visite il 4, 5 e 8 dicembre. Uscendo da Piacenza, ecco il Teatro Serra di Parco Raggio, che aprirà il 5 dicembre. In Val Tidone, il “Verdi” di Castel San Giovanni si farà visitare il 7. In Val d’Arda infine il Duse di Cortemaggiore (5 dicembre) e il citato scrignetto di Vigoleno, aperto il 4, 5 e 8 dicembre. Tutte le informazioni sul sito www.visitemilia.com.