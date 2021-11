Super green pass approvato dal Cdm: in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio

“Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super green pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità”. Lo si legge sull’agenzia Ansa, che spiega che “sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate”. Il Super green pass sarà valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, e dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca.

Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Lo spiegano fonti di governo al termine del Cdm che ha approvato il nuovo decreto con la stretta anti-Covid. Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

“La durata del Green pass sarà di 9 mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Il “super” Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca, solo per il periodo delle feste natalizie e dunque per poco più di un mese dal 6 dicembre al 15 gennaio. In zona gialla e arancione, invece, dovrebbe rimanere anche oltre la fine delle festività” si legge ancora sull’Ansa.

“La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole – ha spiegato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa, nella quale ha ringraziato gli italiani per l’adesione alla campagna vaccinale -. “I nostri ricordi vanno ai morti, alla caduta dell’8% dell’economia, vanno alle attività chiuse, ai ragazzi in dad e alcuni di loro stanno ancora soffrendo, e soprattutto i ricordi vanno alla povertà. Quest’anno gli italiani hanno reagito, ora vogliamo conservare questa normalità, non vogliamo rischi” ha proseguito Draghi.

“Il decreto punta ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa ed a tenere aperto il Paese. Non vogliamo tornare al lockdown ed ai ristori, ma sostenere l’economia in questo mese particolarmente importante, con il Natale e la stagione sciistica”. Così il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del decreto sul super green pass. “Il momento è delicato e non dobbiamo concedere vantaggi al virus”, ha aggiunto.