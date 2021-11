Echi dal Medioevo. Reliquie in processione per salvarsi dal fuoco. Podcast

Da quando è stata costruita, novecento anni fa, la Cattedrale di Piacenza custodisce nella sua cripta le reliquie della martire Giustina d’Antiochia, compatrona della diocesi, che furono portate in processione per impetrare la fine della siccità e per fermare incendi. Non solo in queste circostanze straordinarie, le processioni scandivano l’anno liturgico e ne solennizzavano i momenti più importanti, come l’ottava di Pasqua, trasformando l’intera città nel fondale di uno scenario sacro – Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

