Al rogo 28 carri di eretici nel Medioevo a Piacenza. Ascolta il podcast “Ombre”

Il fuoco si levò alto a Piacenza in un terribile giorno dell’anno 1266. In un solo immenso rogo trovarono la morte, arsi vivi, tantissimi eretici catari. Ben 28 carri carichi di persone. Così riferisce, nella sua cronaca, il frate domenicano milanese Galvano Fiamma. Un rogo che segnava il ritorno degli inquisitori in città dopo che per anni, per ragioni politiche, non avevano potuto mettervi piede. Questa era la loro tremenda riscossa.

