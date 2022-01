Podcast Echi dal Medioevo. Il borgo che traslocò più volte in un secolo

Nelle campagne della pianura padana tra i secoli XII e il XIV il paesaggio si trasforma: spariscono tanti boschi, aree incolte e paludi e spuntano numerosi insediamenti detti “borghi nuovi”. Con questo podcast cerchiamo di comprendere per quali ragioni nascevano e come erano fatte le abitazioni per consentire una così rapida edificazione e talvolta anche il trasferimento da un luogo a un altro. – Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

FOTO: Bobbio, Museo dell’abbazia di San Colombano, lapide sepolcrale del vescovo Cumiano. L’immagine proviene dal Fondo Paolo Monti, di proprietà BEIC e collocato presso il Civico Archivio Fotografico di Milano. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_(Bobbio,_1978)_-_BEIC_6338982.jpg)