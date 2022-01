Venti di guerra tra Russia e Ucraina, c’è preoccupazione: “Preghiamo per la pace”

Non arrivano come una eco lontana i venti di guerra fra Russia e Ucraina. Giungono invece come qualcosa di tangibile, perché le comunità piacentine di quei Paesi hanno i parenti a casa: chi a Mosca, chi a Kiev. Al 31 dicembre 2021, la comunità ucraina a Piacenza città conta 947 persone, la maggior parte donne (741). I cittadini della Federazione Russa sono invece 103 (84 donne e 19 uomini).

“Il nostro popolo è molto pacifico – spiega Vitalia, signora ucraina che preferisce non dire il cognome – siamo abituati a lavorare e ci basta quello. Pertanto viviamo questi momenti con ansia e dolore”. Da tutti un commento: “Preghiamo per la pace”.