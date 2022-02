Pd e gli altri partiti “scaricano” ApP. Torna l’idea di Castelli candidato

Partito Democratico, MDP- Articolo1, Emilia-Romagna Coraggiosa, Psi, la forza civica Piacenza più e altre forze politiche disponibili annunciano di aver avviato i lavori per attivare un perimetro di coalizione analogo a quello che nel 2020 sostenne il presidente Stefano Bonaccini nella vittoria in Regione.

E’ colpo di scena nel centrosinistra con la decisione di staccarsi dal tribolato percorso di ApP e di isolare gli “scissionisti” lasciandoli al loro destino. Ieri sera l’esecutivo del Pd era stato convocato d’urgenza dal segretario Silvio Bisotti per stabilire come uscire dalle sabbie mobili della tentata riunificazione fallita. Questa nuova fase si apre dopo l’esperienza di Alternativa per Piacenza, “rivelatasi positiva negli obiettivi ma purtroppo non in grado di superare i problemi di metodo e rappresentanza ampiamente noti. Intanto rispunta la volontà di chiedere a Massimo Castelli, sindaco di Cerignale, la conferma della disponibilità a schierarsi come portacolori di questo schieramento.