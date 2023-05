Fausta Pizzaghi sindaco di Cerignale. Solo due voti in più di Casagrande

Dopo una sfida all’ultimo voto, il nuovo sindaco di Cerignale sarà Fausta Pizzaghi che supera la sfidante Chiara Casagrande di solo due voti. Al termine delle elezioni, il piccolo borgo dell’Alta Val Trebbia risulta spaccato a metà e sarà quindi fondamentale che l’appello all’unità annunciato in varie occasioni durante la campagna elettorale diventi realtà.

A Cerignale ha voto il 55,68% degli aventi diritto; quattro anni fa il dato sull’affluenza si fermò al 49,41%. In totale quindi hanno votato 103 cittadini (52 per la lista “Fausta Pizzaghi sindaco”, 50 a sostegno della lista “Per Cerignale e le sue frazioni”, una scheda nulla).

“E’ stata una competizione combattuta, ma siamo contenti del risultato – le prime parole da sindaco di Fausta Pizzaghi -. Ci mettiamo a lavorare sin da subito per il nostro paese innanzitutto per ristabilire l’unità e la serenità delle persone”. Il primo impegno? “Accordarmi con le associazioni del territorio e iniziare a programmare iniziative ed eventi per far scoprire le nostre bellezze”.