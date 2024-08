Elisoccorso, allo studio piazzole di atterraggio in volo notturno a Coli e Perino

L’amministrazione comunale di Coli sta lavorando a un progetto per realizzare una o due nuove piazzole per l’atterraggio dell’eliambulanza in volo notturno, al fine di migliorare la rapidità della risposta in caso di emergenza. Le potenziali località sono Coli e Perino, e si tratta di una proposta che potrebbe rafforzare la rete di soccorso del 118 nella provincia, attualmente composta da 24 piazzole attive. La sindaca di Coli, Ester Pugni, ha confermato l’impegno per individuare un’area idonea all’atterraggio notturno, con priorità data a Coli, dove si stanno valutando due opzioni: il campo da calcio o un’area vicino al cimitero.

Nel frattempo, un progetto simile a Cerignale, discusso durante l’amministrazione precedente, sembra essere in stallo. La nuova sindaca, Fausta Pizzaghi, ha dichiarato che, nonostante l’idea fosse parte del programma elettorale, attualmente le priorità sono cambiate e le risorse economiche disponibili saranno destinate a progetti ritenuti più urgenti, come la messa in sicurezza del campeggio comunale.

Se il progetto a Coli andrà in porto, sarà un passo significativo per la copertura sanitaria nelle aree montane della Val Trebbia, dove spesso è necessario realizzare piazzole ad hoc a causa della mancanza di spazi sufficientemente ampi per l’atterraggio degli elicotteri.